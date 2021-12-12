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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Batı’da her zaman Türkiye yanlıları olmuştu, onları da kaybettik

Erdoğan Batı sermayesine çok sıcak bakıyor, çağrı üzerine çağrı çıkarıyor; borçları da Batı’dan alıyor. Erdoğan’ı tedirgin eden Batı’nın özgürlük, hukuk, insan hakları gibi değerleridir. Nitekim diyor ki:

“Avrupa Birliği’nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerekiyor.” (17 Kasım 2021)


Çin ve Rusya tam da böyle yaklaşıyor ama Avrupa Birliği’nin hukuk ve özgürlükler konusunu rafa kaldırması tabanı ve kurumları itibariyle mümkün değil.

Batı’yla akademik, siyasi ve ticari ilişkiler ister istemez hukuk ve özgürlük fikirlerinin gelişmesine yol açıyor.

Batı’yı İslam düşmanı göstererek bunu önlemek mümkün olmayacağı gibi ekonomimiz de bundan büyük zarar görüyor, işte çok çağırdığımız sermaye güvenip gelmiyor.

Dahası, Batı’da her zaman Türkiye yanlıları olmuştu, son yıllarda onları da kaybettik.

Taha Akyol’un yazısı

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