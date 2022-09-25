Taha Akyol: Başına ‘Türkiye’, ‘milli’, ‘İslami’ gibi kavramlar koyarsak o model doğru hale gelir mi?

İktidar uygulamakta olduğu ekonomi politikasına ‘Türkiye modeli’ diyor. Bir politikanın, bir modelin başına “Türkiye, milli, İslami” gibi yüksek kavramları koyarsak o politika, o model doğru hale gelir mi?

Bu yüksek kavramlar bizim verdiğimiz, inandığımız yüksek değerleri ifade eder. Halbuki politikaların, modellerin doğruluğu ‘değerler’ ile değil, rasyonellikle ilgilidir.

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İktidar ilk defa kriz ortamında, Aralık 2021’de “Türkiye modeli” kavramını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göre, “Türkiye’yi dize getiremeyenler tüm güçlerini ekonomiye yöneltmişler”di. Türkiye kendi modelini belirleme gücüne ulaşmıştı, iktisadi kurtuluş savaşı veriyorduk… Bunu anlamayanlar “ya cahil ya hain”di!..

“Anayasa değişikliği yaparken nasıl ‘Türk modeli’ dediysek bu ekonomi politikamızın adı da Türkiye modelidir.”

İşte bu doğru… CB sistemi nasıl kuvvetler ayrılığı ilkesine uymuyorsa, “Türkiye modeli” denilen politikalar da ortodoks iktisada, insanlığın iktisat tecrübesine uymuyor…

Taha Akyol’un yazısı