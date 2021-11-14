Taha Akyol: Bahçeli’nin önerilerini Erdoğan kabul etmez

Bugünkü sistem siyaset bilimindeki “tek adam yönetimi” (single person rule) sistemidir, Mehmet Uçum’un deyişiyle “tek kişilik hükümet.”

Yol açtığı sorunlar ortada. Partili cumhurbaşkanı seçildiği 25 Haziran 2018’de dolar, 4 lira 65 kuruştu… Bugün 10 lira!…

Yetki tutkusu bilinen Erdoğan, Bahçeli’nin revizyon önerisini kabul etmeyecektir. Nitekim “sistemde revizyon düşünmüyor, hiç.”

Beştepe’deki “yeni anayasa” çalışmalarında, “sistemde revizyon düşünmüyor, hiç” bilgisi Bahçeli’ye gelmemiş olabilir mi?

Bahçeli’nin son çıkışına bu açıdan bakıyorum. Bahçeli partisinin görevini “denetim ve denge” kavramıyla tanımlarken belli ki önerilerinin kabul edilmesi gerektiği mesajını veriyor.

Bahçeli’nin önerilerini Erdoğan kabul etmez. Ama bu yüzden Cumhur İttifakı da dağılmaz. İttifak’tan vazgeçmek Erdoğan açısından iktidarın kaybıdır!.. Bahçeli ise MHP kongresi sürecinden itibaren niye böyle bir sisteme destek verdiğini izah edemez…

Taha Akyol’un yazısı