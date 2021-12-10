Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Asıl U dönüşü şimdi lazım

Temel sorun bu olsa gerek, siyasi beklenti ve ideolojik kavramların rasyonel iktisadi politikaların alanını hayli daraltması…

İktidar ilk on yılda klasik iktisat ve AB süreci dinamikleriyle başarılı ve sağlıklı büyümeyi başarmıştı. Son 6-7 yılda ise seçimlere odaklı siyasi kararlar ve ideolojik düşünceler ekonomide iniş çıkışlara, U dönüşlerine “Çin böyle kalkındı” sürprizine yol açtı. Nihayet, TL’yi güçlendirecek politikalar gerekirken, altın ve döviz tasarruflarına ‘fırsatı değerlendirme’ çağrısı yapıldı bir yararı olacakmış gibi.


Asıl U dönüşü şimdi lazım. Bugünkü sistem ve politikalar yerine, devlet idaresinde kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne, ekonomi yönetiminde klasik (ortodoks) iktisada ve güçlü kurumlara dönmek şart.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor

Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!

Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor

Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.