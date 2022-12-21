Taha Akyol: Asıl sorun, cumhurbaşkanının YSK üzerindeki etkisi

YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın ihsas-ı rey niteliğindeki sözleri zaten tartışmalara konu olan YSK’yı bir kere daha tartışmaya açtı. Sayın Akkaya, konunun İmamoğlu’na siyaset yasağı getirilmesi olduğu açıkça belliyken “seçime girer, kazansa bile mazbatası verilmez” diye açıklama yaptı.

Tayyip Erdoğan’ın kaçıncı defa cumhurbaşkanı adayı olacağı sorulduğunda ise “konu önümüze gelecek, şimdiden görüş bildirmem ihsas-ı rey olur” diyerek açıklama yapmaktan sakınma hassasiyetini gösterdi

Halbuki İmamoğlu aday olursa dosya yine YSK’nın önüne gelecektir. Akkaya, ilgili kanun maddesine atıfta bulunmakla yetinebilirdi. Öyle yapmadı, “kazansa bile mazbatası verilmez” demek suretiyle somut bir açıklama yaptı. Eleştirilmesi bu yüzdendir.

Hukuk devleti ve seçim güvenliği açısından asıl sorun, partili cumhurbaşkanının YSK üzerindeki etkisidir…

Taha Akyol’un yazısı