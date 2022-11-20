Taha Akyol: Akşener intisap edecek kişilikte biri değil

Bütün ömrü siyaset içinde geçen Erdoğan elbette daha başta bunu sezmiş olmalı ki, “dokunulmazlığın da yok” diyerek Akşener’i hapisle tehdit etti. (11 Mayıs 2019)

Sorgusu bile yapılmayan FETÖ soruşturması açtırdı…

Akşener’in Rize’de karşılaştığı çirkin olayları Cumhurbaşkanı sıfatıyla kınaması ve herkese itidal tavsiye etmesi gerekirken, “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” diye konuştu! (26 Mayıs 2021)

Fakat etkisi olmadı, Akşener yoluna devam etti.

Rakip görünce böyle davranıyor ama yanına çekmeyi düşündüğünde, “sen de milli ve yerlisin” diyerek Akşener’i Cumhur İttifakına katılmaya çağırıyor. Son örneği, İYİ Parti’den İP diye bahsederek hem aşağılama yapması hem Cumhur İttifakına katılmaya çağırmasıdır.

Halbuki Erdoğan, Ak Parti’den AKP diye bahsedilmesine bile öfkelenmektedir.

Tabii Erdoğan’ın çağrısını Akşener ânında reddetti. İYİ Parti’nin dayandığı sosyolojik taban böyle katılımı kabul etmeyeceği gibi, Akşener de boyun eğecek ya da ‘intisap’ edecek kişilikte biri değildir.

Taha Akyol’un yazısı