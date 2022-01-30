Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Adalet bakanının istifasını kaygıyla karşıladım

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün istifasını kaygıyla karşıladım, hukuk söylem planında da mı gerileyecek diye… İnşallah yanılıyorumdur.

Gül’le tanışıklığım yok, telefonda bile hiç temasım olmadı.


Şunu da belirteyim, CB hükümet sisteminin son redaksiyonunu yapanlar birkaç isimden biriydi. Bu yüzden tarihin onu sorumlu tutacağını düşünüyorum. Kuvvetler ayrılığı bu kadar hırpalanmamalıydı…

Belki yaşadığı tecrübelerden, belki bakanlığın isminin “Adalet” olmasının verdiği mesuliyet duygusundan, Abdülhamit Gül iktidar kadrosu içinde hukuk diliyle konuşan tek isimdi. Daha önemlisi yargıdaki sorunları açık yüreklilikle dile getiriyordu.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

Türkiye’de bulunmayan antiviraller çantacılardan temin ediliyor

Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde hayat kurtaran antiviraller Molnupiravir, Paxlovid, Remdesevir ve monoklonal antikorlar Türkiye’de henüz bulunmuyor. Hastalar ve yakınları bu ilaçları yurt dışından ülkeye kaçak sokan ‘çantacı’lardan binlerce lira ödeyerek temin etmeye çalışıyor.