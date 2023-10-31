T24: Microsoft içeriklerimizi engelledi, CEO ‘Siz kim oluyorsunuz ulan!’ dedi

T24, eski futbolcu Burak Yılmaz’ın eşine şiddet uyguladığı iddiasına verdiği yanıtı içeren haber nedeniyle içeriklerinin Microsoft tarafından engellendiğini duyurdu.

Haber sitesi aynı zamanda Microsoft CEO’su Levent Özbilgin’in kendilerine “Beni bir daha aramayın, siz kim oluyorsunuz ulan!” dediğini kaydetti.

Görsel: T24

T24’ün aktardığına göre sitenin sunucu hizmeti aldığı Microsoft, halen Beşiktaş’ın geçici teknik direktörlüğünü yürüten Burak Yılmaz’ın, eşine şiddet uyguladığı iddiasına verdiği yanıtı içeren 2016 tarihli haberi nedeniyle dün akşam 22:00 sıralarında bütün içeriklere erişimi engelledi.

Herhangi bir yargı kararı olmamasına rağmen kesilen yayın nedeniyle siteye 30 Ekim saat 22:00’den 31 Ekim 02.15’e kadar, 4 saat 15 dakika ulaşılamadı.

T24, ‘bunun üzerine engelin kaldırılması için girişimlerde bulunduğunu ancak Microsoft Türkiye ve partnerlerinin erişim engelini kaldırmadığını’ kaydetti.

Habere göre konuyla ilgili Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’i arayan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, şu cevapla karşılaştı: “Beni bu saatte niye rahatsız ediyorsunuz, siz kim oluyorsunuz ulan! Beni bir daha aramayın.”

T24, bu konuşmaya ilişkin kayıtları saklı tuttuğunu kaydetti.

Burak Yılmaz ise T24’e özetle şunları dedi: “Sadece haberin kaldırılmasını talep ettim, neden böyle oldu anlayamadım. Üzüldüm, siteyi kapatmak gibi bir amacım yoktu. Kusura bakmayın.”

T24 yayını Microsoft temsilcileriyle yürüttüğü temasların ardından 4 saat 15 dakika sonra erişime açıldı.