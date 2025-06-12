T-Rex'in atası 86 milyon yıllık dinozor türü keşfedildi

Tyrannosaurus rex’in (T-Rex) de bulunduğu Tiranozor ailesinin ‘bilinen en yakın atası’ olarak nitelendirilen 86 milyon yıllık bir dinozor türü keşfedildi.

Fotoğraf: Sci News / Çizim: Julius Csotonyi

Kanada, Japonya ve Moğolistan’dan araştırmacılar 1970’lerde Moğolistan’da keşfedilen ve 86 milyon yıllık olduğu belirtilen iki dinozor iskeleti parçalarını inceledi.

Başta ‘Alectrosaurus’ adında bilinen bir türden olduğu düşünülen bu fosili tekrar inceleyen araştırmacılar, bunun, T-Rex’in de bulunduğu Tiranozor ailesinin ‘bilinen en yakın atası olduğunu’ keşfetti.

Fotoğraf: Calgary Üniversitesi / Riley Brandt

Tiranozor ailesinin ‘tarihini yeniden yazdığını’ belirtilen türe, ‘Moğolistan’ın Ejderha Prensi’ anlamına gelen ‘Khankhuuluu mongoliensis’ adı verildi.

BBC’nin haberine göre araştırmacılardan Kanada’daki Calgary Üniversitesi’nden Prof. Dr. Darla Zelenitsky, bu Tiranozor türünün yaklaşık 750 kilogram ağırlığında olduğunu söyledi.

Zelenitsky, ‘Khankhuuluu mongoliensis’in, ‘Tiranozoroid’ olarak nitelendirilen ilk atalarından T-rexlerin bulunduğu Tiranozor ailesine ‘geçiş’ dönemine ait olabileceğini belirtti.

Araştırma yazarlarından doktora öğrencisi Jared Voris de türün, cüssesi küçük ve hızlı koşan avcılardan olduğunu belirtti. Voris, ‘Khankhuuluu mongoliensis’in burun kemiğinin, sonraki dönemlerdeki tiranozorların güçlü çenesine evrildiğini gösteren bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları ‘Nature’ dergisinde yayınlandı.