Sylvester Stallone: Boşanmanın eşiğine götüren trajik bir hata yaptım

ABD’li oyuncu Sylvester Stallone (76), işini ailesinin önüne koyarak eşinin boşanma kararı almasına neden olan trajik bir hata yaptığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Stallone’nin 25 yıllık eşi Jennifer Flavin (54), ağustos ayında boşanma davası açmıştı. Eski modelin bu kararı bir köpek nedeniyle çıkan kavga sonrasında aldığı yönünde haberler basına yansımıştı. Stallone, o zaman, ”Jennifer’a büyük saygım var. Onu hep seveceğim. Mükemmel bir kadın” demişti. Boşanma kararı gibi barışma da ani ve çabuk olmuştu. Çift, eylül sonunda barışmış, Flavin davayı çekmişti.

Barışma sonrasında çift bazen kızları Sophia, Sistine ve Scarlet’la bazen de onlar olmadan çok sayıda etkinlik ve davette görüntülendi.

Hollywood Reporter dergisine konuşan ünlü oyuncu, evliliğini bitme aşamasına getiren şeyin köpek nedeniyle çıkan bir anlaşmazlık olmadığını söyledi: ”İşimi ailemin önüne koydum. Bu bir daha yapmayacağım trajik bir hata. Hayatımda her şeyden daha değerli olan şey, aileme olan sevgim depreşti. Ailem işten önce gelmeli ve şu anda öyle. Dersimi aldım.”