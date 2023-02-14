Suzan Sabancı’nın Miami fotoğrafı ‘zamansız’ bulundu

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın Instagram’da paylaştığı eğlence fotoğrafı eleştiri konusu oldu.

Ülkenin tek gündeminin Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkım olduğu günlerde, ABD’nin Florida eyaletinde bir plaj restoranında geçirdiği ‘keyifli‘ anları Instagram’da paylaşan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı eleştiri konusu oldu.

Miami’de Joia Beach‘te br grup arkadaşıyla yemek masasının etrafında neşeyle poz veren Suzan Sabancı’nın fotoğraftaki arkadaşlarından biri kareyi kendi hesabında yayımladı. Suzan Sabancı da bu fotoğrafı @suziss09 kullanıcı adlı hesabının hikayesinde tekrar paylaştı.

Şu anda Instagram’da böyle bir hesap görünmüyor.

Fotoğrafın sosyal medyada gündem olduğu bugün, depremde hayatını kaybeden Sabancı Holding çalışanları için verilen başsağlığı ilanı da gazetelerde yayımlandı.