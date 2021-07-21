Suudi kadın askerler, ilk defa hac sırasında görevde

Suudi Arabistan’da hac sezonunda Mekke ve Medine çevresinde ilk defa kadın askerler görev aldı.

Kabe yakınlarında görev alan bir kadın asker. Fotoğraf: Reuters

Her yıl hac sezonundan önce güvenlik yetkilileri tarafından yapılan basın toplantısı, Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir kadın asker tarafından düzenlenmişti. Abeer Al-Raşed isimli asker, siyah askeri kıyafetiyle geldiği kürsüde basın toplantısında konuşma yapacak subaylara asker selamı vererek, kısa bir karşılama konuşması yapmıştı.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımları çekme planlarının bir parçası olarak muhafazakar krallığın modernize edilmesi için çeşitli sosyal ve kültürel reformları hayata geçirmeye çalışıyor.

Nisan ayından itibaren Mekke ve Medine’de görev almaya başlayan kadın güvenlik görevlileri, hac sırasında da bu görevi sürdürmeye başladı.

Reuters’a konuşan ve soyadını vermeyi reddeden Mona, orduya babasının anısından hareketle katıldığını söyledi.

Kabe’nin yakınında hacı adaylarını izleyen bir diğer kadın asker olan Samar, psikoloji eğitiminin ardından ailesi tarafından orduya katılmaya teşvik edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Riyad yönetimi, Suudi Arabistan yasalarında yer alan ‘kadınların mahremsiz ikametini yasaklayan’ maddeyi değiştirme yönünde yeni bir kararname yayınlamıştı.

‘Vizyon 2030’ olarak bilinen planla kadınlarla ilgili olarak atılan bazı adımları, kadın aktivistler de dahil olmak üzere muhalefete sert bir baskı izlemişti.