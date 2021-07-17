Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suudi Arabistan, 40 yıllık yasağın ardından mağazaların namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Suudi Arabistan’da mağazalar artık namaz vakitlerinde açık kalabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker (İyiliği Emretme ve Kötülükten Alıkoyma) heyetinin 1980 yılındaki yürütme düzenlemelerine dayanarak ülke genelinde yaklaşık 40 yıldır namaz vaktinde mağazaları açık tutmak ve ticari faaliyette bulunmak yasaklanmıştı.


Suudi Arabistan Odalar Birliği’nin açıklamasında kararın ‘corona’ tedbirleri çerçevesinde, ‘satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve güvenliğini korumak, namaz vaktinde kapanma dolayısıyla kalabalığın ve uzun süre beklemeyi engellemek amacıyla alındığı’ kaydedildi.

Suudi Arabistan, son yıllarda geniş siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere tanık oldu. Bu değişimlerin en önemlisi kadınların araba kullanmalarına, futbol sahalarına girmelerine ve daha önce sadece erkeklerin yürüttüğü meslekleri icra etmelerine izin verilmesi oldu.

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