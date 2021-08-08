Suudi Arabistan’dan umre ziyareti için aşı şartı

Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın yabancı ülkelerden umre ve ibadet amacıyla gidecek ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Ancak Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre başvuran kişilerin Covid-19 aşılarını yaptırmış olması gerekiyor.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayının başında Covid-19 salgını nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, yedi ay aradan sonra 4 Ekim 2020’de ülkede yaşayanlar için yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da yurt dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede, ilk yabancı umre kafilesi, üç günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020’de tavaf yapmıştı.

Ülkede hac dönemi 23 Temmuz Cuma günü itibarıyla sona ermişti. Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hac ibadeti, sadece Suudi Arabistan’da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

Yaklaşık 2 milyon umreci kabul edilecek

Umre başvurularının ‘Eatmarna’ (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağı ifade edilirken, corona virüsü tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon kişinin kabul edileceği duyuruldu.

Yurt dışından gidenlerin aşı olduklarına dair belgelerinin yanlarında bulunması gerektiği kaydedildi.