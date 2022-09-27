Suudi Arabistan’da kabine revizyonu: Bakanlar kuruluna Prens Selman başkanlık edecek

Suudi Arabistan’daki kabine revizyonu sonrası bakanlar kuruluna Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık edecek.

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan Kraliyet kararnamesinde, kabinenin değiştirildiği belirtildi.

Buna göre bakanlar kuruluna Veliaht Prens Bin Selman başkanlık edecek.

AA’nın haberine göre açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman’ın liderlik edeceği kaydedildi.

Yeni kabinede savunma bakanlığına Halid bin Selman, bakan yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman’ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkat çekti.

Ülkede en son 27 Aralık 2018’de kabine revize edilmişti.