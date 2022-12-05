Susam Sokağı’nın yıldızı Bob McGrath öldü

Susam Sokağı’nın ‘süveterli müzik öğretmeni Bob Johnson’ı canlandıran ABD’li oyuncu Bob McGrath, 90 yaşında öldü.

McGrath’ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu: “McGrath ailesinin paylaşacak bazı üzücü haberleri var. Babamız Bob McGrath bugün öldü. Ailesinin yanında, evinde huzur içinde öldü.”

Sonsuza kadar minnettar olacağız

Susam Atölyesi de kurucu kadro üyelerinden olan Bob McGraht’i şu sözlerle uğurladı:

“Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, Susam Sokağı’nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. Susam Sokağı’na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız.”

Bob McGrath, 1969’dan 2017’ye kadar Susam Sokağı’nda yer alan, uzun soluklu çocuk programındaki ilk insan karakterlerden biriydi.