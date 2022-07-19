Suruç katliamı davasında Davutoğlu’na ‘tanıklık’ çağrısı

IŞİD’in Suruç’taki katliamının üzerinden yedi yıl geçerken, mağdur ailelerin avukatı Sezin Uçar, dönemin başbakanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun davada ‘tanık‘ olarak dinlenmesi gerektiğini söyledi: “Biz şunu kabul etmiyoruz. Devletin bekası ya da devletin işleyişi bakımından bazı şeylerin gizli kalmasını hukuki ve meşru görmüyoruz.”

Fotoğraf: Reuters-AA-Diken

20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen bombalı intihar saldırısında, saldırgan ve 33 yurttaş hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırı, 300 kişinin Amara Kültür Merkezi bahçesinde IŞİD’in Kobani kuşatması sonrası, Kobani’nin yeniden inşa çalışmaları konusunda basın açıklaması yaptığı sırada meydana gelmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Canlı bombanın da IŞİD’le ilişkili Dokumacılar grubundan Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirlenmişti.

Katliama ilişkin Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklardan Yakup Şahin, IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği katliamda da sanıktı. Şahin’e Suruç dosyasından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Diğer iki sanık IŞİD’in sınır emirleri İlhami Balı ve Deniz Büyükçelebi yönündense yargılama sürüyor.

Fotoğraf: ANKA (Avukat Sezin Uçar)

‘Davutoğlu, tanık olarak dinlensin’

ANKA Haber Ajansı’na konuşan mağdur ailelerin avukatlarından Sezin Uçar, katliamın üzerinden yedi yıl geçmesine karşın halen asıl faillerin bulunmadığını söyleyerek dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesini istedi: “Biz defalarca çağrı yaptık. Varsa bildiğiniz sadece bunu kendi partinizin siyasi çıkarları için değil aynı zamanda bir katliamın da aydınlatılması bakımından da kullanın çağrısı defalarca yapıldı. Suruç katliamı, Ankara katliamı dosyasına gelip bildiklerini anlatabilir. Hem kendi sorumluluğunu hem de başkalarının sorumluluğunu bu biçimi ile açığa çıkarmış olabilir.”