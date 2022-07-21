Suruç anmalarında gözaltına alınan 168 kişi serbest bırakıldı, iki kişiye adli kontrol uygulandı

Suruç katliamını andıkları sırada gözaltına alınan 170 kişiden 168’i serbest bırakıldı. İki kişi hakkında bir aylık ev hapsi kararı verildi.

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IŞİD’in Urfa Suruç’ta 2015’te düzenlediği canlı bomba saldırısında katledilen 33 genci yıl dönümünde İstanbul, İzmir ve Ankara’da anmak isteyenler dövülerek gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’deki yürüyüşte 106 kişi gözaltına alındı.

ANKA’dan Fahrettin Öztürk’ün aktardığına göre burada gözaltına alınanlardan 104’ü serbest bırakıldı. İki kişi hakkında bir aylık ev hapsi adli kontrolü uygulandı.

İzmir ve Ankara’da da 64 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.