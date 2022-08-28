Sürpriz konuk Keanu Reeves: Bir düğüne ‘uğradı’

Kanadalı oyuncu Keanu Reeves, geçen hafta sonu Britanya’daki bir düğüne ‘uğrayarak’ gelinle ve damadın mutluluğuna mutluluk kattı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

James ve Nikki Roadnight, Northamptonshire bölgesindeki bir otelde aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğünle evlendi. Damat, tören başlamadan önce otelde Reeves’i görünce onu davet etti.

Davetli listesinde olmayan Reeves de, ”Gelirim” yanıtını verdi. Ve, sözünü tuttu. Bir otel çalışanı ‘çok özel bir konuğun’ gelini görmek istediğini söylemesi üzerine Reeves’in geldiğini fark ettiler.

Gelin, damat ve konuklar karşılarında onu görünce hem şaşırdı hem de sevindi.

Nikki Roadnight duygularını şöyle ifade etti: ”Kocam davet etmişti ve olumlu yanıt almıştı ama açıkçası geleceğinden emin değildik. Çok sevindik geldiğine. Son derece nazik ve samimiydi. Bana selam verip tebrik etti ben de kendimi tanıttım ve içki ikram etmek istedim. Çok uzun bir uçuş sonrasında yorgun olduğunu, içmeyeceğini söyledi. Onun düğünümün sürpriz konuğu olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Asla unutamayacağımız bir anı oldu.”

Reeves’in kendileriyle ve bazı konuklarla fotoğraf çektirdiğini anlatan çift, onun sayesinde özel günlerini daha da özel hale getirdiğini vurguladı.