Suriye’deki iç savaşta 709 gazeteci öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de 10’uncu yılını geride bırakan iç savaşta medya alanında 709 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.
Suriye’de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne ilişkin yayımlanan raporda, ülkede yaşanan iç savaştan dolayı gazetecilik alanında çalışanlara yönelik hak ihlallerinin sürdüğü vurgulandı.
Buna göre,
- Beşar Esad rejimi ve İran destekli gruplar, söz konusu sürede beşi yabancı olmak üzere toplam 552 medya çalışanını öldürürken, Rusya’nın hava saldırılarında ise 23 basın mensubu yaşamını yitirdi.
- Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar toplam 37 basın mensubunu öldürdü.
- IŞİD, iç savaş döneminde üçü yabancı toplam 64 basın çalışanını katletti.
- IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise bir basın çalışanı hayatını kaybederken, biri yabancı olmak üzere 32 basın çalışanı ise kimliği belirsiz diğer taraflarca öldürüldü.
- Medya alanında çalışan 1211 kişi alıkonuldu, bunlardan 17’si yabancı olmak üzere toplam 432 basın mensubundan haber alınamıyor..
- Anadolu Ajansı (AA) için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan dört medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.