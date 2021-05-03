Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suriye’deki iç savaşta 709 gazeteci öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de 10’uncu yılını geride bırakan iç savaşta medya alanında 709 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ne ilişkin yayımlanan raporda, ülkede yaşanan iç savaştan dolayı gazetecilik alanında çalışanlara yönelik hak ihlallerinin sürdüğü vurgulandı.

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Buna göre,

  • Beşar Esad rejimi ve İran destekli gruplar, söz konusu sürede beşi yabancı olmak üzere toplam 552 medya çalışanını öldürürken, Rusya’nın hava saldırılarında ise 23 basın mensubu yaşamını yitirdi.
  • Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar toplam 37 basın mensubunu öldürdü.
  • IŞİD, iç savaş döneminde üçü yabancı toplam 64 basın çalışanını katletti.
  • IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise bir basın çalışanı hayatını kaybederken, biri yabancı olmak üzere 32 basın çalışanı ise kimliği belirsiz diğer taraflarca öldürüldü.
  • Medya alanında çalışan 1211 kişi alıkonuldu, bunlardan 17’si yabancı olmak üzere toplam 432 basın mensubundan haber alınamıyor..
  • Anadolu Ajansı (AA) için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan dört medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

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