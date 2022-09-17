Suriye medyası: İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu, beş asker öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam’daki havalimanı ile bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısıyla vurulduğunu ve beş askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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SANA’nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00:45 sularında başkentteki Şam Havalimanı ve rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Suriye ordusundan beş askerin öldüğü belirtilen habere göre hava savunma sistemlerine gelen füzelerin çoğu düşürüldü.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama gelmedi.

Suriye rejimi, 6 Eylül ve 31 Ağustos’ta ülkenin kuzeyindeki Halep Havalimanı’nın da İsrail güçlerince hedef alınarak geçici süreliğine hizmet dışı kaldığını açıklamıştı. İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorumdan kaçınıyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.