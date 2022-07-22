Suriye Gözlemevi: Rusya’nın İdlib saldırısında dördü çocuk yedi sivil öldü

Rusya’nın Suriye’nin İdlib kentine yönelik hava saldırısında dördü çocuk yedi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya savaş uçakları cihatçı örgüt Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye’nin İdlib vilayetini vurdu. Türkiye’nin de gözlem noktaları aracılığıyla varlığını sürdürdüğü kente yönelik bu saldırıda ilk bilgilere göre dördü çocuk, yedi kişi hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yaşamını yitirenlerden altısının sivil olduğunun doğrulandığını belirtti. Yaşamını yitirenlerden çoğunun iç savaş nedeniyle Hama kentinden gelenlerden olduğu kaydedildi.

Bölgedeki durum ne?

Rusya’nın desteğini alan Suriye ordusu 2020’de İdlib’e yönelik bir operasyon başlatarak birçok bölgeyi ele geçirmişti. Türkiye’nin bölgedeki çok sayıda gözlem noktası da bu süreçte kuşatma altında kalmıştı. Suriye ordusu ilerleyince Türk ordusuyla da karşılaşmış ve bu sırada düzenlenen bir hava saldırısında 33 asker yaşamını yitirmişti.

Türkiye buna karşı ‘Bahar Kalkanı’ adlı bir operasyon başlatmıştı. Rusya’nın daha sonra devreye girmesiyle yapılan anlaşmayla operasyon durmuş ve Türkiye çok sayıda gözlem noktasını terk ederek daha kuzeye çekilmişti.

O günden beri çatışmalar sonlansa da Suriye ordusuyla bölgedeki güçler arasında zaman zaman karşılıklı atışlar yaşanıyordu. Rusya’nın çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bu son saldırısı, uzun süreden sonra yapılmış en ciddi saldırı.