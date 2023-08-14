Sürekli temasa muhtaçtı: Yavru mors hayatını kaybetti

ABD’nin Alaska eyaletindeki bir petrol sahasından kurtarılan ve sürekli temas kurarak tedavi edilen bir aylık yavru mors hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Alaska Deniz Yaşamı Merkezi

Alaska Deniz Yaşamı Merkezi, 1 Ağustos’ta tedavisine başladıkları bir dizi sağlık sorunları yaşayan yavru morsun hayatını kaybettiğini duyurdu:

“Hayvan bakım ekiplerimiz yorulmak bilmeden gece gündüz tedavi uygulayıp yanından hiç ayrılmasa da mors yaşamını yitirdi”

Yavru mors, Alaska’nın kuzeyindeki Beaufort Denizi’nden 6 kilometre içeride 31 Temmuz’da bulunmuştu.

Acil tedavi için uçakla yaban hayatı merkezine götürülen hayvan, 24 saat müşahede altında tutuluyordu.

Personel, hayatının ilk iki yılında annesinin bakımına muhtaç morsun iyileşmesini ve büyümesini sağlamak için annesini taklit ederek ona 24 saat durmaksızın temas ediyordu.

Yaban hayatı merkezinin direktörü Carrie Goertz, yavru morsa bu süreçte özel besinler verdiklerini ve her türlü bakımı sağladıklarını söyledi.