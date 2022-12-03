‘Sürdürülebilir beslenme’ için öneriler

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, sürdürülebilir beslenme alışkanlığı için altı öneride bulunarak, “Tüm bu önlemler sayesinde en büyük israf kaynağı olan evsel tüketimin önüne geçilebilir, meydana gelen atıklar, su, besin, emek ve enerji israfı da kısıtlanabilir” dedi.

Fotoğraf: AA

İGÜ’den yapılan açıklamada sürdürülebilir beslenmeye ilişkin görüşleri yer alan Özkarabulut, dünya çapında artan nüfus ve gıda israfının, şimdiki ve gelecek nesiller için beslenmenin devamını ve besin ögelerinin karşılanma ihtiyacının risk altında olduğunu düşündürdüğünü bildirdi.

Dünyada her dokuz kişiden birinin açıklıkla mücadele ettiğini aktaran Özkarabulut, nüfusun hızla artması, iklim değişiklikleri ve tüketicilerin yanlış beslenmesinin gelecek nesiller için büyük tehdit unsuru haline geldiğini vurguladı.

Özkarabulut, sürdürülebilir sağlıklı beslenmenin, bireyin sağlığını ve iyilik halini tüm yönleriyle geliştirdiğini, değişen beslenme şekillerinin ihtiyaçtan fazla protein tüketilmesine neden olmaya başladığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: “2009 yılı itibarıyla sağlıklı bir yetişkinin tüketmesi gereken 56 gram protein sınırı aşılmış ve dünya ortalaması 68 grama ulaşmıştır. Oysa World Resources Institute (WRI) tarafından yayımlanan bir rapora göre, tüketicilerin beslenme tercihlerindeki küçük değişimler tarımsal kaynak kullanımı ve çevresel sorunların azaltılmasında büyük değişimler yaratabilir. Erişilebilir, maliyeti karşılanabilir, güvenilir, eşitlikçi ve kültürel olarak kabul edilebilir olan sürdürülebilir beslenme aynı zamanda beslenmeye bağlı bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) riskini azaltırken, biyoçeşitliliğin ve gezegenin korunmasını da destekliyor.”

Altı adımda sürdürülebilir beslenme alışkanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Özkarabulut, enerji ve besin gereksinimlerini karşılamak için sadece daha fazla yiyecek üretilmesinin gerçek bir çözüm olmadığını, bu konuda besinlerin kalitesini artırmaya ve beslenme alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların daha faydalı olacağını vurguladı.

Özkarabulut, sürdürülebilir beslenme alışkanlığı için yapılacak altı adıma ilişkin şu önerilerde bulundu: “Hayvansal kaynaklı proteinler (yumurta, et, süt) yerine bitkisel protein kaynakları tercih edilmeli. Sürdürülebilir balıkçılıkla avlanmış (sezonunda avlanmış) balıklar tüketilmeli. Sebze ve meyveler mevsiminde yenilmeli. Akdeniz diyet modeli ve piramidi sürdürülebilir beslenme için tercih edilebilir. Sağlıklı bir yaşam için ideal kiloya inilmeli. Bunun için beslenme günlüğü tutarak gün içindeki besin takibi kolaylıkla sağlanabilir. Hiçbir besin israf edilmemeli. Besinlerin suları, sap ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Ambalaj, poşet, plastik kullanımı azaltılmalı, tekrar tekrar kullanılabilen çevreye zarar vermeyen geri dönüştürülebilir ürünler tercih edilmeli. Tüm bu önlemler sayesinde en büyük israf kaynağı olan evsel tüketimin önüne geçilebilir; meydana gelen atıklar, su, besin, emek ve enerji israfı da kısıtlanabilir.”