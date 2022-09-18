Sürat teknesiyle kaçarken yakalandılar: Haklarında ‘FETÖ’ üyeliğinden mahkumiyet kararı var

İzmir’in Menderes ilçesinde ‘FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yerel mahkemece verilmiş mahkumiyet kararı bulunan yedi kişi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sürat teknesinde yakalandı.

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Valilik, 16 Eylül Cuma günü saat 19.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı’nın İHA desteğiyle Gümüldür Mahallesi açıklarındaki sürat teknesine baskın düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Yunanistan’a kaçmak isteyen A.İ, H.R.Ç, N.Ş, N.B, Ö.V.Ç, S.E. ve S.A. ile bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı tespit edilen M.E, H.A, M.B.K. ve O.K. yakalandı.

Yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışan kişilerin ‘FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında yerel mahkemece verilmiş mahkumiyet kararları olduğu, tutuksuz yargılandıkları ve ilgili dava dosyalarının istinafta bulunduğu tespit edildi.

Yedi kişiyle onları yurt dışına kaçırmaya çalışan dört kişi, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.