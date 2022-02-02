Şüpheli kadın ölümüne savcılık incelemesi: Telefon kayıtları ve kameralara bakılıyor

Savcılık, Ankara’da binadan düşüp hayatını kaybeden 21 yaşındaki Şevval Abanoz’un ölümüne ilişkin araştırma yapıldığını bildirdi.

Üç aylık evli kadın, 28 Ocak 2022’de evinin yakınındaki eski hastane binasının beşinci katından düşüp ölmüştü. Eşi Samet Abanoz ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Polatlı başsavcılığı, yazılı açıklamasında, kadının kesin ölüm nedeninin adli tıp raporuyla belirleneceğini, ifade alma işleminin sürdüğünü belirtti.

Ayrıca hastane güzergahındaki kamera kayıtları ve kadının telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da inceleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şevval Abanoz’un 28 Ocak 2021 günü saat 22.30 sıralarında kullanılmayan eski bir binanın 5’inci kat penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılarak olayın sıcaklığının devam ettiği saatlerde olay yerinde gerekli keşif ve ölü muayene işlemleri icra edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenazenin ölüm sebebinin tespitine ilişkin rapor süreci soruşturma kapsamında takip edilirken; olay saati ve öncesindeki olay yeri ve gidiş güzergahındaki kamera görüntüleri, ölenin telefon görüşme ve mesajlaşmaları, telefon sinyal bilgilerinin de ayrıntılı olarak incelendiği, ifade alma süreçlerinin devam ettiği soruşturma, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”