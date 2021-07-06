Superman’in yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Yönettiği filmler arasında ‘Superman’ (1978) ve ‘Define Avcıları’ (The Goonies, 1985) da bulunan ABD’li yönetmen ve yapımcı Richard Donner 91 yaşında hayatını kaybetti.

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1976 yapımı ‘Kehanet’ (The Omen) filmiyle adından söz ettiren Donner’in eşi Lauren Shuler Donner, usta yönetmenin dün hayatını kaybettiğni açıkladı. ‘The Lost Boys’ ve ‘Free Willy’ filmlerinin yapımcılığını da üstlenen Donner kariyerine 1960’lı yıllarda TV yapımlarına yönetmenlik yaparak başladı. Christopher Reeve’in rol aldığı ‘Superman’ modern zamanların ilk süper kahraman filmi olarak nitelendirildi. 1987 yapımı ‘Cehennem Silahı’ (Leathal Weapon) da yönettiği filmler arasındaydı.

ABD’li yönetmen Steven Spielberg, Variety dergisine onun birçok dalda yetenekli bir isim olduğunu belirterek, “Onun yakınında olanlar için zeki bir profesör, iyi bir dost, iyi bir antrenör gibiydi. Gittiğine inanamıyorum. Gülüşünü asla unutmayacağım” dedi.

ABD’li oyuncu Mel Gibson ise onun tanıdığı herkese dağıtacak sevgi barındıran bir kalbi olduğunu belirterek onu çok özleyeceğini ifade etti.