Superman dönmüyor: Artık biraz yas tutabiliriz

En son 5 yıl önce ‘Superman’ olarak beyaz perdede gördüğümüz Henry Cavill, iki ay önce rolüne döneceğinin müjdesini vermişti. Ancak yapımcılarının kendisiyle aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı: Beklediği bu dönüş asla gerçekleşmeyecek.

Henry Cavill, Superman’e dönebilmek için The Witcher dizisini bırakmıştı.

2013’te ‘Man of Steel’, 2016’da ‘Batman v. Superman: Dawn of Justice’ ve 2017’de ‘Justice League’de ‘Superman’i canlandıran ünlü oyuncu, projeden çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Henry Cavill’in kaderi ‘Superman’in yayın haklarına sahip DC Films ve Warner Bros.’un, filmlerin başına James Gunn ve Peter Safran’ı sorumlu olarak atamasıyla belli oldu. Cavill, “Az önce Gunn ve Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet. ‘Superman’ olarak geri dönmeyeceğim” diye konuştu.

Oyuncunun bu açıklamasından sonra Gunn ve Safran’ın ‘DC Genişletilmiş Evren’ ve sonrası için planlarını bu hafta Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav’a sunmaları gerektiği bildirildi.

“Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu… Nöbet değişimi zaman zaman karşılaştığımız bir şey. Buna saygı duyarım” diyen Cavill, sözlerini, yıllardır yanında olanlara hitap ederek, “Artık biraz yas tutabiliriz” diyerek noktaladı.