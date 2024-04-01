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Yaramazlara biraz batar!

Süper valinin oğlu Tokat'ta AKP'li rakibine fark attı

Türkiye’nin ‘süper vali‘ olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat’ta seçimi büyük farkla aldı.

Fotoğraf: AA

Sandıkların tamamı açıldı.


Yazıcıoğlu’nun aldığı oy yüzde 54,86.

Rakibi AKP adayı Eyüp Eroğlu’ysa yüzde 30,18’de kaldı.

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