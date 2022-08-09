Süper Lig’den yedi kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasındaki ihlallerden dolayı yedi kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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Federasyonun açıklamasına göre TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe’yi Ümraniyespor maçındaki ‘çirkin ve kötü tezahürat’, ‘saha olayları’, merdivenlerin boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve yedi futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle ‘takım halinde sportmenliğe aykırı hareket’ gerekçesiyle PFDK’ye gönderdi.

Trabzonspor’u İstanbulspor müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle disipline veren müşavirlik, Gaziantep FK, Ümraniyespor ile Konyaspor’u ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle sevk etti.

Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor’u usulsüz seyirci alınması, Ankaragücü’nü ise hem usulsüz seyirci alınması hem de merdivenlerin boş bırakılmaması ihlallerinden PFDK’ye yolladı.