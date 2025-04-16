Süper Lig'den sekiz kulüp ve Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’den sekiz kulübü ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF‘nin sitesine göre Samsunspor, Başakşehir ve Trabzonspor ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Galatasaray ve Göztepe’yse ‘saha olayları’ nedeniyle disipline sevk edildi.

Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor hem ‘çirkin ve kötü tezahürat’ hem de ‘saha olayları’ndan disipline gönderildi.

Serdal Adalı’ysa Divan Kurulu’ndaki ve kulübün internet sitesindeki ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.