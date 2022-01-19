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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de maçlara kar engeli

Gaziantep’te kar yağışı nedeniyle dün ikinci devre öncesi bugüne ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor arasındaki Süper Lig karşılaşması yine ertelendi.

Dün oynanan Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıın ilk yarısından… Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasında ertelemeden Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının da etkileneceği belirtildi.


TFF’nin açıklaması şöyle: “Süper Lig’in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17:00’de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK – Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak.  

Bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20:00’de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13:30’a alındı.”

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