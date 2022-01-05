Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15’inci kez düzenlenen ve Katar’da oynanan maçta Antalyaspor’u yenerek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

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TFF’nin 2006’dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15’incisi Katar’ın başkenti Doha’da oynandı.

Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.

Antalyaspor’da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig’de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman’ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus’un vuruşunda ise top direkten döndü.

Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda altı kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006’de ilk kez oynanan Süper Kupa’yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017’deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

TFF Süper Kupa’da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0 27.01.2021 İstanbul Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2 05.01.2021 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)

Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.