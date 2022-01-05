Süper Kupa’nın sahibi Beşiktaş

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15’inci kez düzenlenen ve Katar’da oynanan maçta Antalyaspor’u yenerek Süper Kupa’nın sahibi oldu.
TFF’nin 2006’dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonun 15’incisi Katar’ın başkenti Doha’da oynandı.
Yurt dışında dördüncü kez gerçekleştirilen organizasyonda Beşiktaş, rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor bulduğu golle 1-1 beraberliği sağladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanırken, uzatma bölümünde de taraflar eşitliği bozamadı.
Beşiktaş; Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Atiba Hutchinson ve Domagoj Vida ile penaltı atışlarını gole çevirdi.
Antalyaspor’da ise Güray Vural ve Hakan Özmert atışlardan golü buldu. Spor Toto Süper Lig’de iki penaltı atışında rakiplerine izin vermeyen Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyasporlu oyuncu Mustafa Erdilman’ın atışında topu kurtardı. Kırmızı-beyazlı ekipte Floranus’un vuruşunda ise top direkten döndü.
Beşiktaş rakibine penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı
Organizasyonda altı kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.
2006’de ilk kez oynanan Süper Kupa’yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017’deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.
TFF Süper Kupa’da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Maç
|Sonuç
|30.07.2006
|Frankfurt
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|05.08.2007
|Köln
|Fenerbahçe-Beşiktaş
|2-1
|17.08.2008
|Duisburg
|Galatasaray-Kayserispor
|2-1
|02.08.2009
|İstanbul
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|07.08.2010
|İstanbul
|Bursaspor-Trabzonspor
|0-3
|12.08.2012
|Erzurum
|Galatasaray-Fenerbahçe
|3-2
|11.08.2013
|Kayseri
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (uzatma)
|25.08.2014
|Manisa
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0 (3-2/penaltı)
|08.08.2015
|Ankara
|Galatasaray-Bursaspor
|1-0
|13.08.2016
|Konya
|Beşiktaş-Galatasaray
|1-1 (0-3/penaltı)
|06.08.2017
|Samsun
|Beşiktaş-Atiker Konyaspor
|1-2
|05.08.2018
|Konya
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-1 (4-5/penaltı)
|07.08.2019
|Ankara
|Galatasaray-Akhisarspor
|1-0
|27.01.2021
|İstanbul
|Medipol Başakşehir-Trabzonspor
|1-2
|05.01.2021
|Doha
|Beşiktaş-Antalyaspor
|1-1 (4-2/penaltı)
Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa
Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa’nın da sahibi oldu.
Karşılaşmada Beşiktaş’ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.
Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.