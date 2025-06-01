Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Ocak 2026’da dört takımla oynanacak Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu.

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Süper Lig’de üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımların kesinleşeceği son maçlar oynandı.

Kayserispor’u uzatma dakikalarında bulduğu iki golle 2-1 yenen Samsunspor ligi üçüncü tamamladı.

Bodrumspor’u deplasmanda 4-0 yenen Beşiktaş’sa 62 puanla Samsunspor’un iki puan gerisinde kaldı.

Bu sonuçlarla Süper Kupa eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

Geçen ay açıklanan yeni formata göre Süper Kupa dört takımla, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre, Ocak 2026’da oynanacak.

Yarı finalde lig şampiyonuyla Türkiye Kupası finalisti, lig ikincisiyle Türkiye Kupası şampiyonu eşleşiyor.

Buna göre Galatasaray Trabzonspor’la eşleşirken Fenerbahçe’nin de rakibi Samsunspor oldu.

Bu arada ligi üçüncü tamamlayan Samsunspor tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı da elde etti.