Super Bowl’da Türkiye’ye yardım çağrısı yapıldı

ABD’nin en önemli televizyon yayını kabul edilen Super Bowl’da Türkiye’deki depremler için yardım çağrısı yapıldı.

Super Bowl’un devre arasında sahneye Rihanna çıktı

ABD’de Ulusal Futbol Ligi’nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl (Süper Kupa) maçının dün geceki açılış töreninde Kahramanmaraş merkezli depremler için yardım çağrısında bulunuldu. ABD’nin en önemli televizyon programı kabul edilen Super Bowl’da Amerikan Kızılhaçı’na bağış çağrısı yapıldı.

Açılışta Amerikan Kızıl Haçı’nın bağış bağlantısı verildi ve şöyle denildi: “Bugün Super Bowl için buradayız ama Türkiye ve Suriye’deki son deprem felaketlerini de farkındayız. Dualarımız onlarla. Bütün spor severleri yardım çabalarını desteklemeye çağırıyoruz.’’

Şampiyonluk maçı ABD’de tek seferde en fazla televizyon seyircisini ekran başına toplayan etkinlik. Geçen sene 208 milyon kişi tarafından izlenen programda 30 saniye reklam yapmanın bedeli 7 milyon dolar.

Bu yüzden Super Bowl bir spor etkinliğinden öte ABD televizyonculuğu için reklam ve reyting anlamına geliyor. Nitekim şirketler programda yaptıkları reklamlar için aylar öncesinden çalışmalara başlıyor. Maçın devre arasında sahne alan sanatçı da en az müsabakanın kendisi kadar önemli sayılıyor.

Dün gece Super Bowl finali Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles arasında oynandı. Kupayı Kansas City Chiefs (38-35) kazandı.