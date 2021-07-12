Sünnet düğününde ateş açtı: Biri üç yaşında çocuk, iki kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’de bir sünnet düğününde silahla ateş açan kişi, biri çocuk iki kişiyi öldürdü.
Altıeylül ilçesine bağlı Gümüşçeşme Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre S.A., husumetli olduğu kişilerin sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. Adamın rastgele ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan üç yaşındaki K.D ve E.G (31) kurtarılamadı.
Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde bir tabanca ve iki tüfek bulundu. Gözaltına alınan S.A.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.