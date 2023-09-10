Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sultangazi’de kız öğrenciye taş atan şüpheli yakalandı

İstanbul Sultangazi’de, taş attığı kız öğrenciyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

AA’nın aktardığı iddiaya göre, Eski Habipler Mahallesi’nde 7 Eylül’de lise öğrencisi O.A.A. kendisiyle aynı okulda okuyan ve arkadaşlarıyla parkta oturan kız öğrenci M.N.K.’yi rahatsız etti.


Bu sırada kız öğrencinin arkadaşı Ç.İ.’yi uyarması üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, O.A.A.’nın attığı taş M.N.K.’ye isabet etti.

Yaralanan M.N.K. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 10 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.