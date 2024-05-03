Sultan Uçar: Yeni müfredatı aceleyle imzalattılar

İlkokul öğretmeni A.B, “Komisyon üyesiyim. Müfredat, askıya çıkmadan 1 hafta önce müdür gelip, üst yazıyı imzalattı. Kitap taslaklarını hiç görmedim, okumadım”, Ortaokul öğretmeni B.C, “Kitap komisyonundan sorumlu il müdür yardımcımız, ‘Bakan müfredatı açıklayacak. Hemen imzala’ dedi. Üst yazıyı imzalattırıp, ‘Okumasan da olur’ diyerek gitti. Müfredatı hiç görmedim. ‘Okumadan imzalamam’ diyemedim”, Lise matematik öğretmeni C.D, “Matematikçiyim. Komisyon, aralıkta toplandı, ‘İntegral kalmalı’ dedim. Bakan açıklayınca, integralin çıkarıldığını gördüm. İntegrali her çocuk öğrenmesin tamam ama mühendisliklere integral bilmeyen çocukları nasıl yollarız? Aceleyle imzalattılar, Çok pişmanım” diyorlar.

İntegral, parçalardan oluşan bütündür. Müfredatın bütününü gizleyip, parça pinçik kim imzalattı? Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı, Önder İmam Hatipliler Derneği, Cihannüma Derneği, Maarif Vakfı’nın çifte maaşlı eski yöneticisi Prof. Dr. Cihad Demirli ekip başı. TTK üyeleri; ÖNDER eski Başkanı, İHL mezunu, Bakan’ın Erzurum’dan hemşehrisi, siyasal mezunu Hüseyin Korkut. Nizip İHL, Uludağ İlahiyat mezunu, eski Din Öğretimi Genel Müdürü Nezir Gül. MEB Şurası’nda din komisyonu üyesi Gül’ün, “Cemil Dede Namaz Surelerini Anlatıyor”, “İslam-ı Aşkla Yaşayanlar”, “Cıvıl Cıvıl Dualar” gibi İslami kitapları var. Özgeçmişinde İHL’li olduğunu gizleyenler de müfredat komisyonunda. İHL’den utanacak halleri yok. Unutmuşlardır (!)

TTK üyesi Mehmet Gündüz tarihçi. Baki Öztürk öğretmen-iktisatçı, Selahattin Arslan matematikçi, Fatih Kıratlı mühendis, Mehmet Taşpınar eğitimci, Mustafa Muharrem Tüfekçi İHL ve Gazi Eğitim mezunu. Müfredat hazırlığında kilit noktada, Yusuf Tekin’in kurucu başkan ve halen danışma kurulu üyesi olduğu Cihannüma Derneği var. Cihannüma yönetiminde; Bakan Yardımcıları Kemal Şamlıoğlu, Ömer Faruk Yelkenci, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün gibi MEB bürokratlarıyla Salih Kesgin, Ebubekir Ceylan, Fatih Savaşan, Bayram Ali Ersoy gibi akademisyenler de müfredat komisyonunda. Yaratılış teorisini müfredata ekleyip, evrim teorisini çıkarttırmada başı; İHL kökenli, ilahiyatçı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz çekti.

Sultan Uçar’ın yazısı