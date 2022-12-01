Sultan Uçar: Sıfır noktasından eksiye çakıldılar

Türkiye’de, ilkokuldan üniversiteye eğitim, siyasi popülizme kurban edildi. Üniversite sınavında her yıl 50-100 bin öğrenci sıfır çekerdi. ‘Yaparsa AKP yapar’ zihniyetinin muhteşem buluşuyla bu yıl sistem sınav sıfırcılarını da sıfırladı. Üniversitelerin icat çıkarmasına çokça temkinli, içeriğini idelojisine aykırı bulduğu doktora tezlerine denklik vermeyen, bilimsel araştırma merkezi kuruluşlarının açılışını onaylamaktan korkan YÖK (!) üniversite sınavında barajları sıfırlamaktan korkmadı. TYT’de 150 puan ve AYT’de 180 puan barajını, güle oynaya kaldırdı. Ne değişti? 2022 YKS’de yine 96 bin 518 öğrenci sıfır aldı. Sıfırcılar yetmez gibi üste bir de sıfırın da altına düşüp 0 ile eksi 8.75 net aralığındaki, 49 bin 680 öğrenci, vakıf ve devlet üniversitelerinde 83 programa yerleşti.

Sultan Uçar’ın yazısı