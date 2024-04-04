Sultan Özer: Erdoğan'a kibri ve ekonomi kaybettirdi

Erdoğan 22 yıl sonra, ilk kez balkona yenik bir şekilde ve Emine Erdoğan ile yalnız çıktı: “Milletin iradesi sandıkta tecelli eder, millet sözünü sandık yoluyla söyler, siyasetçilere mesajını sandık vasıtasıyla iletir. 31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır.

Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz.

Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız.”

Peki bu sözlerinin gereğini yerine getirdi mi Erdoğan? Daha ikinci gün, Van’da seçilmiş belediye başkanına kumpas kuruldu, memnu hakları gizli ve son dakika kararı ile elinden alınarak, mazbata AKP’li adaya verildi. Ülkenin dört bir yanından sandıklara müdahale görüntüleri gelmeye, AKP kaybettiği her yerde sandıklara itiraz etmeye başladı.

Sultan Özer’in yazısı