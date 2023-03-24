Sultan Abdülhamit Han Hastanesi’nde yangın: Bir hasta hayatını kaybetti

İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi blokunda dün gece çıkan yangında, ağır durumdaki bir yoğun bakım hastasının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Üsküdar’da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi blokunda saat 02:50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ameliyathanelerin bulunduğu altıncı katta başlayan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

İstanbul valiliğinin açıklamasında, yangında bir hastanın hayatını kaybettiği bildirildi:

“İlk etapta yoğun bakım servisinde Yoğun bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen dördü sağlık, altısı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.”