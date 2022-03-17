Sulak alanlar donunca flamingolar İvriz Barajı’na sığındı

Ülke genelindeki sulak alanların donması nedeniyle flamingolar, suyu donmayan baraj gölü ve sulama göletlerine yöneldi. Adına türküler yazılan, halk dilinde ‘allı turna’ olarak da bilinen flamingolar, göllerin donmasıyla yiyecek bulmakta zorlanınca bu yıl da Konya’nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Baraj Gölü’ne sığındı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AA muhabirine şunları söyledi: “Bu sene çetin geçen kış şartları dolayısıyla sulak alanlarda olması gereken flamingolar, İvriz Barajına yine geldiler. Flamingolar, burada kendilerini daha güvede hissediyorlar. Hem dinleniyor, hem de soğuktan korunuyorlar. Ereğli Akgöl sazlıkları şu an buz tutmuş vaziyette. İvriz Barajı aslında flamingoların beslenip yaşam süreceği bir alan değil, sadece burayı daha korunaklı buldukları için geliyorlar. Biz de belediye olarak güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde gerekli gözlem ve kontrolleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızı, avcılarımızı uyarıyoruz. Özellikle flamingoları yakından görmek isteyen vatandaşlarımız kuşları ürküterek bilinçsizce kuşlara zarar verebiliyor. Bu tür durumlara mani olmaya çalışıyoruz.”

Bakkal, İvriz Barajı’nın flamingoların haricinde ak pelikan, ördek, kaz, balıkçıl ve yırtıcı türde birçok göçmen kuşun ziyaret ettiği, uğradığı, yaşadığı bir alan haline geldiğini söyledi.

Halkapınar’da yaşayan Arif Altay, flamingoların hava şartlarının düzelmesine kadar barajda kaldığını belirterek, şöyle konuştu: “Havaların ısınmasıyla allı turnalar Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıkları gibi sulak alanlara göç ediyor. Çevre il ve ilçelerden insanlar Halkapınar İvriz Barajına geliyor, doğanın ve yaban hayatın tadını çıkarıyorlar, fotoğraflar çekiniyorlar.”