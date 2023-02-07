Şükran Soner: Bu ağır insanlık suçlarının hesabını kimler verebilecek?

Gelin görün ki dünya, elbette ülkemizin gerçekleri üzerinden en çok çalışma yapmış uzman depremcilerimizin yaptıkları çalışmaların tümünden gelen çığlıklı uyarılar yok sayılıverdi. Yeni önlemleri unutun, büyük Körfez depremi sonrası alınmış yasal güvencelerle yapılmış olması gerekenlerin en anlamlıları, bir bir yok sayılarak, kaynakları yine yağma, vurgun düzeninde birilerine peşkeş çekiliverdi. Önceki gecenin buzlu, karlı gecelerinin ortasında, ilk aşamada 10 ilimizi kapsayan, gece yarısı sonrasının şok şiddetindeki depremi ile yüzleşiverdik. Tehdidin ciddiyeti üzerinde en çok çalışmış bilim insanlarımızın bile öngörülerinin üstünde bir şiddetli depremle yüzleşiverdik.

Sonuçları, boyutları, artçıları, sonrasında yeni depremlerin üretilmesi üzerinden bilebileceğimiz çok şeyler, bulgular henüz ortalıkta yok. Elbette öngörülere göre bilim insanlarımız hem çok yüksek şiddete artçılar ile yeni fay hattı kırılmalarının kaçınılmaz olduğunun ancak altını çizebiliyorlar. Bu çok ağır insanlık suçlarının hesabını kimler verebilecek? Günahkârlarından hesabı nasıl sorulabilecek?

Şükran Soner’in yazısı