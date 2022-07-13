Sudan’da bir kadına recm cezası

Sudan’da bir kadın, ‘zina suçu’ işlediği gerekçesiyle recm cezasına (taşlanarak öldürülme) çarptırıldı.

Fotoğraf: www.williamscedar.com

Geçen ay ülkenin Beyaz Nil eyaletinde tutuklanan Meryem Alsyed Tiyrab (20), kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Genç kadına verilenin ülkede dokuz yıl aradan sonra verilen, ‘bilinen’ ilk recm cezası olduğu belirtildi. Çoğunluğu kadınlara yönelik bu cezalar çoğunlukla ülkenin yüksek mahkemesinden dönüyor.

İnsan hakları savunucuları, geçen yıl ekim ayında darbe sonrasında ‘eskiye dönülmesinden’, özellikle kadın hakları konusunda elde edilen birkaç kazanımın kaybedilmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Afrika’da adalet ve barış arayışı konusunda çalışmalar yapan merkez, cezanın iç ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak Tiyrab’ın ivedilikle serbest bırakılmasını istedi. Adil bir yargılama sürecinden bahsedilemeyeceğini, Tiyrab’ın avukatı bile olmadığını vurguladı.

İnsan hakları davalarına bakan avukat Jehanne Henry, ”Bu karar, Sudan’da hala şeriat kanunlarının, ağır cezaların uygulandığının göstergesi” dedi.

Son olarak 2013 yılında bir kadın recm cezasına çarptırılmıştı. Yüksek mahkeme kararı bozmuştu.