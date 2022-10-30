Suçsuz yere 39 yıl hapis yattıktan sonra serbest: Bugünün gelmesi için dua ettim

ABD’de, 39 yıl hapis yatan bir mahkum suçsuzluğu kanıtlanınca tahliye edildi.

Fotoğraf: Los Angeles savcılığı

Maurice Hastings (69), 1983’te işlenen bir cinayetten hüküm giydi ve müebbet hapse mahkum oldu.

Los Angeles kentinde yaşayan Roberta Wydermyer adlı kadın cinsel tacize uğramış ve kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Cesedi aracının bagajında bulunmuştu. Cinayetten kısa bir süre sonra tutuklandığında ve dava sürecinde suçsuz olduğunu savunan Hastings için savcı idam istemiş ancak jüri bunu reddetmişti.

Öldürülen Roberta Wydermyer’a otopsi yapılırken adli tıp uzmanları sperm bulmuştu. O zaman DNA testi yapılamamıştı. Hastings 2000’de sperm örneğinin DNA’sının kendisininkiyle karşılaştırılması için test yapılmasını istedi. Ancak savcılık bu talebi reddetti.

Geçen yıl suçsuzluğunu kanıtlamak isteyenlere destek olan sivil toplum kuruluşu Masumiyet Projesi’nden yardım istedi. Savcılığa da DNA testi talebini yineledi. Masumiyet Projesi’nin Los Angeles kentindeki avukatlar devreye girdi. Savcılık DNA testine izin verdi. Spermdeki DNA’nın Hastings’a ait olmadığı ortaya çıktı.

Bu ay DNA profili, DNA verilerinin saklandığı bir veri tabanına yüklendi ve bir kişininkiyle eşleşti. Bu kişinin başka bir kadını kaçırıp öldürüp aynı şekilde cesedini bir aracın bagajına bırakan ve hüküm giyen biri olduğu, 2020’de cezaevinde öldüğü belirlendi.

Cuma günü, savcılık DNA iz ve testinin suçlunun başka biri olduğuna işaret ettiğini açıklamasından sonra California eyaletindeki cezaevinden tahliye edilen Hastings, ”Bugünün gelmesi için yıllarca dua ettim. Asık suratlı biri olmayacağım kalan yıllarımın tadını çıkarmaya çalışacağım” dedi.

Hastings’le basın toplantısına katılan savcı George Gascón da, ”Bay Hastings’e olan korkunç bir adaletsizlik” ifadelerini kullandı.