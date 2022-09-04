Suçsuz olduğu halde idam edilen adamın ailesinden 70 yıl sonra özür dilendi

Galler’de polis, 70 yıl önce haksız yere cinayetten hüküm giyen ve idama mahkum edilen kişinin ailesinden özür diledi.

Fotoğraflar: Ulusal Arşiv

Somali kökenli Mahmut Mattan, Galler’in başkenti Cardiff’teki bir mağazanın sahibi Lily Volpert’i öldürdüğü gerekçesiyle Eylül 1952’de, 28 yaşındayken asıldı. 41 yaşındaki iş kadını 6 Mart 1952’de mağazada boğazı kesilmiş halde bulunmuştu.

Olay yerinde Mattan’ın bulunduğuna dair bir kanıt yoktu, cinayet işlendiğinde başka yerde olduğunu söyleyen şahitler vardı. Ancak, tamamı beyaz üyelerden oluşan jüri kendisini İngilizce ifade etmekte zorlanan Mattan’ı idama mahkum etti. Ailesi, Cardiff Cezaevi’ne onu ziyarete gittiklerinde asıldığını öğrendi.

Karısı ve oğulları yıllarca uğraştı

Mattan’ın 1946’de yerleştiği Galler’de 1947’de evlendiği karısı Laura ve üç oğlu David, Ömer ve Mervyn 46 yıl boyunca suçsuz olduğunu savunarak aklanması için kampanya yürüttü. 1998’de adli dosyaları yeniden inceleyen komisyonun çalışması sonucunda temyiz mahkemesinde haksız yere idam edildiği kararına varıldı ve aklandı.

Güney Galler Polisi, soruşturmada hata ve ihmaller olduğunu kabul etti. Başındaki isim Jeremy Vaughan, ‘bu davanın ırkçılık, önyargının yargı sistemi dahil toplumun her kesiminde egemen olduğu bir dönemde görüldüğünü’ vurguladı.

Tazminat ödendi

2001 yılında aileye tazminat ödendi. Ancak bugüne kadar aileden özür dileyen olmadı. Aradan geçen süreçte Mattan’ın karısı ve oğulları öldü.

Altı torunundan biri Tanya Mattan çok geç kalındığını ve özrü ciddiyetsiz bulduğunu söyleyerek, ”Keşke karısı ve oğulları hayatta olsalardı o zaman belki bir anlamı olurdu” dedi.

Güney Galler Polisi’nin özür açıklamasında ‘Mattan ve ailesine yaşatılan büyük acılardan dolayı derin üzüntü duydukları, bu tür hataların tekrar etmemesi için vargüçleriyle çalıştıkları’ ifade edildi.