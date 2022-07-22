Su deposunu yenilerken Roma dönemine ait mezarlar gün ışığına çıktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait üç mezar gün ışığına çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Akıncılar beldesinde 1973’te yapılan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayan su deposunun yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sırasında düzgün kesme taşlardan yapılmış üç mezar yapısına rastlandı.

Mezarların içinde çömlekler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen minyatür balta ve bazı objeler bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazılarda 4 metre seviyesine inildiğini, çalışmaların tamamlandığını ve mezarların korumaya alındığını söyledi.