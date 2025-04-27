Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin yıllık girlandlı lahit bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 bin yıl öncesine ait girlandlı lahit bulundu.

Fotoğraflar: AA

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, ‘Gladyatörler kenti’ olarak bilinen dünyanın en büyük mermer kentleri arasındaki Stratonikeia’da, 1977’de başlayan kazı çalışmaları hâlâ devam ediyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan tarihi alanda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaların geçen yıldan itibaren Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütüldüğünü belirten Söğüt, keşfedilen eser hakkında şunları dedi:

“Bu projelerden birisi de Agora’da (etrafında kamu binalarının bulunduğu şehirle ilgili politik, dini, ticari her türlü faaliyetin gerçekleştiği yapı) yürüttüğümüz kazılar. Agorada Geç Antik Çağ Dönemini kazıyoruz. Bu alanda yürüttüğümüz kazılar sırasında daha önce Nekropol’den (kentin mezarlığı) alınıp buraya getirilmiş ve 2 bin yıl öncesine ait girlandlı (meyve, çiçek ve yapraklardan oluşan çelenk) bir lahit bulduk.”

Lahdin köşelerinde koç başları, orta bölmelerinde eroslar, (antik dönemde aşk tanrısı, çocuk şeklinde betimleniyor) ve boğa başları bulunduğuna değinen Söğüt, şu açıklamaları yaptı:

“Bu lahit, girland betimlemeli örnekler içerisinde hem figür çeşitliliği hem de tarihini daha net belirleyebildiğimiz en iyi örneklerden birisi. Özellikle biz Stratonikeia’da yaptığımız çalışmalarda buranın en güzel lahit teknesine sahip olmuş durumdayız.”

Lahdin dönemin zenginliğini ve ihtişamını yansıttığını söyleyen Söğüt, bölgede kazı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

Eser antik kentte, diğer benzer lahitlerin bulunduğu alanda sergilenecek.