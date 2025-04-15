Marcus Aurelius heykeli, Türkiye'ye resmen iade edildi

Kaçak kazılarla ortaya çıkarılan ve 1960’lı yıllarda Türkiye’den yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius’un bronz heykeli, ABD’deki Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle Türkiye’ye resmen iade edildi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, X’teki açıklamasında heykelin iadesi hakkında şunları söyledi:

“1960’lı yıllarda Boubon Antik Kenti’nden yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve Roma İmparatoru Marcus Aurelius’u filozof kimliğiyle betimleyen eşsiz bronz heykel, Cleveland Sanat Müzesi’nde düzenlenen törenle resmen Türkiye’ye iade edilmiştir. Yaklaşık 65 yıl süren bilimsel, hukuki ve diplomatik girişimlerin ardından, Marcus Aurelius’un heykeli nihayet ait olduğu Anadolu topraklarına dönmektedir.

Söz konusu eser, Türkiye’ye getirilişinden önce, üç ay süreyle Cleveland Sanat Müzesi’nde özel bir sergi kapsamında ziyaretçilerin ilgisine sunulacaktır. Temmuz ayındaysa ülkemizde, kendi kültürel bağlamı içerisinde yeniden hayat bulacaktır. Böylelikle, Marcus Aurelius’un uzun yolculuğu, ait olduğu topraklarda son bulmuş olacaktır.”