Smyrna Tiyatrosu kazılarında 1800 yıllık heykel başı gün ışığına çıkarıldı

İzmir Smyrna Tiyatrosu kazılarında, mitolojik varlık Satyros’a ait 1800 yıllık heykel başı bulundu.

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kazı çalışmalarında ‘Doğu Vomitoryum’ olarak adlandırılan alanda insan başı ölçülerine sahip heykel başına rastlandı. Heykel başının Satyros’u simgelediği ve milattan sonra 2’nci yüzyılda yapıldığı belirlendi.

Kazı Heyeti Başkanı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, vomitoryumların tiyatrolarda izleyicilerin sandalyelerine ulaşmak amacıyla kullandığı bağlantı noktaları olduğunu söyledi.

Ersoy, tarihi buluntuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Bu kazılarda Satyros’a ait bir heykel başı tespit ettik. Satyros mitolojik bir varlık ve tiyatroların koruyucu tanrısı olarak bilinen Dionysos’un olduğu mekanlarda bulunuyor. Erkek bir mitolojik varlığı anlatan bu esere tiyatronun bulunduğu alanda rastlanması da önemli.”

Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra heykel başı İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilecek.